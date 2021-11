A Verona il nuovo spettacolo teatrale di Modus: "Alieni. È tutto reale"

Debutta sabato 20 “Alieni. È tutto reale”, spettacolo prodotto da Modus / Orti Erranti Teatro, scritto diretto e interpretato da Andrea Castelletti con Simonetta Marini, Lorenzo Sartor e Alida Castelletti. Repliche repliche domenica 21 ore 20 e mercoledi 24 alle ore 21.

Lo spettacolo si propone come un innovativo esperimento teatrale che parla di nuove tecnologie usando le nuove tecnologie, con personaggi in presenza e da remoto, per indagare su come e quanto la rivoluzione digitale sta evolvendo gli umani, i rapporti tra le persone e tra le generazioni, il sapere, gli acquisti, il tempo libero, la libertà e le costrizioni. Qual'è il confine tra il mondo fisico e il mondo digitale? Per scoprirlo basta un visore, un cellulare e delle cuffie e giocare ad "Alieni". Ma non è un gioco, è un social. Anzi di più: è un mondo reale.

Prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

