Al Teatro Dim nel weekend gli spettacoli "Papagheno e Papaghena i pappagalli di Mozart" e "Le quattro stagioni e piccolo vento"

Teatro Dim Castelnuovo del Garda: sabato 4 febbraio la Compagnia Trioche presenterà "Papagheno e Papaghena i pappagalli di Mozart", spettacolo di clown musicale ispirato al Flauto magico, mentre il 5 febbraio, per i ragazzi, andrà in scena "Le quattro stagioni e piccolo vento" liberamente tratto dall’opera di Vivaldi e del Premio Andersen Chiara Carminati. Chi ispirò Mozart mentre componeva Il flauto magico? Sono i suoi pappagalli ad imitarlo o ha preso ispirazione dalle loro sonorità?

"Papagheno e Papaghena i pappagalli di Mozart" è un particolare spettacolo di clown musicale, diretto da Rita Pelusio per la Compagnia Trioche, che si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart. Un’opera che il maestro compose due mesi prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso. Lo spettacolo interpretato da Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni è in programma il 4 febbraio, ore 21, al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda.

«In questo continuo capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua trama, - afferma Pelusio - abbiamo preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli. I pappagalli sono comici, tragici, sgraziati e poetici, come ogni animale tenuto in gabbia sognano la libertà, e se non possono spiccare il volo lo farà la loro musica.

Su quanto sia giusto appropriarsi dell’opera lirica per giocare, lo lasciamo decidere ai critici. Noi pensiamo che la lirica dovrebbe sì obbedire al suo tempo, ma anche dispiegare la sua magia se questo permette di avvicinarla a tutti».

Dedicato invece alle famiglie è lo spettacolo di domenica 5 febbraio, ore 16, "Le quattro stagioni e piccolo vento", sul tema delle stagioni e dell’ascolto della natura liberamente tratto dall’opera di Vivaldi e dall’omonima storia del Premio Andersen Chiara Carminati. Dai 3 anni.

Gli spettacoli sono inseriti all’interno della stagione organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Aida.

Biglietti prosa: intero 15 euro, ridotto 12 euro. Teatro ragazzi intero 6 euro, ridotto 5 euro.

Info e prenotazioni 045/6115110 - 328-9628725 / info@dimteatrocomunale.it - www.dimteatrocomunale.it.

PapagHeno-PapagHena - foto © Laila-Pozzo via ufficcio stampa Fondazione Aida