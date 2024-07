Tre spettacoli in due giorni per Fondazione Aida tra Castelnuovo e Verona

Giovedì 11 e venerdì 12 luglio, Fondazione Aida presenterà tre spettacoli di teatro per le famiglie a Verona e provincia.

Quattro marionettisti avventurosi, un maestro del calibro di Massimo Gambarutti, un gran numero di marionette colorate e un furgone attrezzato: ecco gli elementi portanti del nuovo progetto "Podrecca on the road” in scena giovedì 11 luglio a Castelnuovo del Garda, nel giardino del Teatro Dim per la rassegna organizzata da Fondazione Aida e il Comune.

I Piccoli di Podrecca era una storica compagnia di marionette famosa in tutto il mondo nella prima metà del Novecento, creata da Vittorio Podrecca. Il mondo magico che ha incantato generazioni di spettatori a livello internazionale, torna a rivivere. Se bambine e bambini saranno ammaliati dalle buffe gag dei "Piccoli", gli adulti troveranno affascinante la perizia che guida ogni loro movimento: grazie all’articolato sistema dei fili e all’affiatamento degli animatori, compiono gesti molto minuti e incredibili, ad esempio suonano uno strumento, aprono occhi e bocca, scuotono i capelli. Proprio per dare agli spettatori l’idea della complessità e dell’incanto di questo "mestiere" alla fine di ogni spettacolo i marionettisti si fermeranno a dialogare con il pubblico permettendo di provare a muovere una delle marionette più semplici.

A Forte Gisella, sempre giovedì alle 20, è in programma il secondo appuntamento di Discover Forte Gisella, tour per famiglie per scoprire le meraviglie del forte, segue lo spettacolo musicale "I tre porcellini".

Mentre al Castello di Montorio il 12 luglio andrà in scena, sempre per le famiglie, "Un brutto, bruttissimo anatroccolo".

Teatro Dim (via S. Martino 4 Castelnuovo del Garda)

Forte Gisella (via Mantovana 117 Verona)

Castello di Montorio (Via Castello di Montorio 10 Verona)