Speed Friending: fai nuove conoscenze in inglese. Scopri il nuovo format di Speak and Spritz per rompere il ghiaccio e conoscere nuove persone mentre parli in inglese.

Quando: Venerdì 23 febbraio dalle 19.30

Dove: Altrove, Via Marconi 4, Verona

Ore 19.30: Accoglienza e aperitivo

Ore 20: Speed Friending - Pesca una carta, leggi la domanda (Friendly, Deep o Naughty) e fai nuove conoscenze ogni due minuti

Ore 21: Resta nel locale per chiacchierare e ascoltare musica live

Posti limitati per garantire la partecipazione di tutti

Costo: 10 euro (inclusa una consumazione)

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattaci all'indirizzo email: hello@speakandspritz.it

Speed Friending: Form New Connections in English. Explore the innovative Speak and Spritz event designed to break the ice and connect with new people while conversing in English.

When: Friday, February 23rd, starting at 7.30 PM

Where: Altrove, Via Marconi 4, Verona

7.30 PM: Welcome and enjoy an aperitif

8 PM: Engage in Speed Friending - Draw a card, read the question (Friendly, Deep, or Naughty), and make new connections every two minutes

9 PM: Continue the evening by staying in the venue, chatting, and listening to live music

Limited spots available to ensure everyone can participate

Cost: 10 euro (includes one complimentary drink)

For reservations and further information, please contact us via email at: hello@speakandspritz.it