Speed friending in inglese - Women only - Giornata della donna

Speed Friending, il nuovo format di Speak and Spritz, diventa Women Only per una sera, per celebrare la Giornata della Donna! Un evento speciale dedicato esclusivamente alle donne per creare connessioni autentiche e divertenti.

? Quando: Venerdì 8 marzo dalle 19.30

? Dove: Altrove, Via Marconi 4, Verona

? 19.30: Accoglienza e aperitivo ?

? 20: Speed Friending - Scegli una domanda e fai nuove conoscenze ogni due minuti ?

? 21: Resta nel locale per chiacchierare e continuare la serata con la musica live dei Triple Sex ?

? Costo: 10 euro inclusa una consumazione

?? Solo su prenotazione! I posti sono limitati per garantire un'esperienza coinvolgente per tutte

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattaci all'indirizzo email: hello@speakandspritz.it

Speed Friending, the new Speak and Spritz format, turns Women Only for one night to celebrate International Women's Day! A special event exclusively dedicated to women for creating authentic and fun connections ?

? When: Friday, March 8th, starting at 7.30 PM

? Where: Altrove, Via Marconi 4, Verona

? 7.30 PM: Welcome and aperitif ?

? 8 PM: Speed Friending - Choose a question and make new connections every two minutes ?

? 9 PM: Stay in the venue for chatting and continue the evening with live music by Triple Sex ?

? Cost: 10 euro, including one drink

?? Reservation only! Limited seats to ensure an engaging experience for everyone

For reservations and further information, contact us at the email address: hello@speakandspritz.it