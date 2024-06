Speed Friending: fai nuove conoscenze in inglese. Ritorna Speed Friending: il format di Speak and Spritz in cui rompere il ghiaccio e fare nuove conoscenze mentre parli in inglese, questa volta all’aperto in una location immersa nel verde ?

? Quando: Venerdì 7 giugno dalle 19.30

? Dove: Chiringuito Dongili, Via Castello 11, Verona

? 19.30 - Accoglienza e aperitivo ?

? 20 - Speed Friending: fai nuove conoscenze ogni due minuti ?

? 21 - Continua la serata al Chiringuito: prosegui le conversazioni più interessanti e scopri le proposte Food & Drink tra spritz della casa con succhi e sciroppi homemade, torte salate, panzerotti e polpette ?

Posti limitati per garantire la partecipazione di tutti