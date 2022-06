Speed date in terrazza con "Eventi single"

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Avrete a disposizione 180 secondi per poter interagire e capire se la persona davanti a voi vi farà scattare la scintilla per un possibile flirt reciproco, oppure no. Se troverete una persona, con la quale si creerà una buona intesa, avrete occasione di scambiarvi il numero di telefono e valutare la possibilità di un appuntamento individuale.

Al termine dello speed date potrai chiacchierare e gustare l’ aperitivo offerto dall’hotel nel quale avrà luogo il nostro magico incontro. Non hai mai partecipato ad uno speed date? Cerchi ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio? Visita subito la nostra pagina, dove potrai trovare degli spunti interessanti per un incontro davvero speciale. Noi ti aspettiamo e tu che fai?

Ti aspettiamo alle ore 17 La Cipressina Località Casette, 58 (Cavaion Veronese) Vr. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il 3488781211.