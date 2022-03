Speed date di primavera in hotel

Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere ocassioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici. Non vedi l’ora di far germogliare qualche nuova conoscenza? Perché non buttarsi a provare uno speed date! Sarà più semplice (ed efficace!) di quanto non osi sperare…Basta buttarsi e provare! Dove? Al DB Hotel Verona di Verona.

Ci troveremo alle 20 al DB Hotel Verona. Richiediamo puntualità ed è gradito l’abbigliamento elegante. Alle 20 inizierà lo speed date più apprezzato e seguito del Nord Italia! Il funzionamento è semplice ed intuitivo. Avrete a disposizione 180 secondi per poter interagire e capire se la persona davanti a voi vi farà scattare la scintilla per un possibile flirt reciproco, oppure no. Se trovaste una persona con cui si creasse una buona intesa avrete successivamente occasione di scambiarvi il numero di telefono e valutare la possibilità di un appuntamento.

Alla fine dello speed date potrai chiacchierare liberamente con tutti i partecipanti gustandoti il gustoso aperitivo offerto dall’hotel. Non hai mai partecipato ad uno speed date? Cerchi ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio? Visita subito la nostra pagina, dove potrai trovare degli spunti interessanti per un incontro davvero speciale. Noi ti aspettiamo e tu che fai.

Evento confermato se l’evento è confermato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti (equilibrato tra uomo e donna).

Orari: 15.

Dress code: siete liberi di indossare ciò che volete.

L’evento è aperto dalla fascia di età dei 40 anni ai 55 anni.

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 29 euro (13 euro in caparra per riservare il posto e 16 euro in loco)

Quota senza Vip-card donna: 27 euro (11 euro in caparra per riservare il posto e 16 euro in loco)

Titolari Vip-card: 24 euro (8 euro in caparra per riservare il posto e 16 euro in loco)

La quota comprende: animatrice Oj Eventi Single + organizzazione tecnica + gruppo di persone single+ menù e bevande incluse.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni con caparra vanno effettuate entro e non oltre il 18 Aprile 2022. Se non si verserà la caparra non sarà garantito il posto riservato. Per il versamento della quota riceverete un messaggio dal team via whatsapp o sms. Ti aspettiamo alle 20 del 23 Aprile al DB Hotel Verona Via Aeroporto, 20/C, 37067 Caselle VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande: 348 8781211.