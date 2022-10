Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio presenta lo "Speed date con i libri" a Porta Palio

Domenica 9 ottobre ore 16.30, a Verona, all’interno di Porta Palio, sotto le volte rinascimentali, si terrà uno Speed Date con i libri. Le persone iscritte sono invitate a presentarsi con il libro scelto, avranno cinque minuti a disposizione per raccontarlo a chi sta di fronte a loro.

Un modo "diverso e divertente" per conoscere i tanti mondi presenti nei libri. Seduti uno di fronte all'altro come in un vero e proprio speed date, a tu per tu, si possono scambiare consigli di lettura ma...in 5 minuti, poi si cambia posto! L'evento è organizzato dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio in collaborazione con Società Mutuo Soccorso Porta Palio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@teatroscientifico.com.

Web: www.teatroscientifico.com.