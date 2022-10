Speed date elegante autunnale in hotel con Eventi single

Quando Dal 23/10/2022 al 23/10/2022 ore 18

Prezzo Quota senza Vip-card uomo: 29 euro (13 euro in caparra per riservare il posto + 16 euro menù sul posto) Quota senza Vip-card donna: 27 euro (11 euro in caparra per riservare il posto +16 euro menù sul posto) Titolari Vip-card: 23 euro (7 euro in caparra per riservare il posto +16 menù sul posto)