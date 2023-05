"Speaknic", il picnic linguistico a Pescantina

Una domenica pomeriggio da passare immersi nel verde, in riva all’Adige: partecipa alle attività in lingua, beviti qualcosa steso su una coperta in riva al fiume e ascolta l’esibizione di musica dal vivo al tramonto!

ATTIVITÀ:

Board games • Giochi di società e attività in inglese e lingue straniere

Riverside relax • Panche, coperte e amache per rilassarsi in riva al fiume

Food & Drinks • Servizio bar attivo con vino, birra, stuzzichini, fragole e cesti enogastronomici

Live music • Musica dal vivo al tramonto

DETTAGLI: