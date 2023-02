A seguire della buona musica live con Britwall Unplugged per ascoltare le migliori canzoni d’amore di sempre.

L’aperitivo linguistico di Verona ritorna mercoledì 15 febbraio con attività a tema San Valentino. Appuntamento da Altrove a partire dalle 19 con lezioni flash in diverse lingue, giochi da tavolo e Speed Dating in inglese.

Aperitivo linguistico Speak & Spritz a Verona: "Love is in the air"