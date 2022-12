Speak & Spritz Christmas edition

Are you ready to Speak & Spritz? Ti aspettiamo giovedì 15 dicembre dalle 18.30 per l’aperitivo linguistico più natalizio che ci sia: chiacchiere e giochi in lingue straniere insieme ai teachers di Green School Verona, con musica live a seguire!

Giovedì 15.12.22 dalle ore 18.30

Altrove - Via Marconi 4, Verona

Dress code: red

Entrata libera

Per più info cerca @speak.and.spritz su Instagram o scrivi al 392 9553379.