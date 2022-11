Speak & spritz: aperitivo linguistico, british edition

Are you ready to SPEAK & SPRITZ? L’aperitivo linguistico di Green School arriva al Foolery, questa volta in veste 100% British! Ti aspettiamo sabato 26 novembre dalle 18: ti verrà naturale entrare nel mood britannico con i nostri giochi e attività in inglese (e con un buon spritz in mano!).

? Sabato 26.11.22

? Dalle ore 18

? Foolery - Viale del Lavoro 7, S. Martino Buon Albergo (VR)

? Entrata libera

Per più informazioni scrivi a info@greenschool.it o chiama lo 045 913209.