Speak and Spritz Midsummer | Aperitivo linguistico

Passiamo insieme il giorno più lungo dell’anno con Speak and Spritz Midsummer. Festeggiamo il solstizio d’estate con il nostro classico aperitivo linguistico, questa volta con qualche twist nordico in onore di questa festività così tanto amata in Svezia e nel nord Europa.



? APERITIVO LINGUISTICO ? - Chit-chat, attività e board games in inglese



?? LEZIONE DI SVEDESE ?? - Per principianti assoluti



?? WORKSHOP NORDICI ?? - Posti limitati e materiali inclusi

?? Crea la tua corona di fiori | 5 euro a persona

?? Decora la tua candela | 5 euro a persona

?? Dipingi il tuo cavallo Dala | 10 euro a persona



? ANGOLO IPERBOREA ? - Scopri la letteratura nordica sfogliando un libro

? FALÒ DI MEZZANOTTE ?