Speak and Spritz | Halloween Edition

SPEAK and SPRITZ, l’aperitivo linguistico di Verona, ti aspetta per una serata spooky a tema Halloween in cui le lingue straniere sono le protagoniste!

Dalle 18: CHIT-CHAT, MINI-LEZIONI e GIOCHI. Chiacchiere, mini lezioni e giochi da tavolo, il tutto in lingua straniera grazie ai teachers Green School di inglese, svedese, spagnolo, coreano e non solo!

Dalle 21: MUSICA LIVE Vieni in COSTUME e ricevi uno shot in omaggio!

Giovedì 27 ottobre dalle ore 18 Presso Myra - Via Porta San Zeno 17, Verona Entrata libera