Speak and spritz | B-day party | Aperitivo linguistico

L'aperitivo linguistico Speak and Spritz sta per compiere un anno! Non vediamo l’ora di festeggiare questo traguardo insieme a vecchi amici e nuovi curiosi che per un motivo o per l’altro non sono mai stati ad un nostro evento.

Ci vediamo sabato 30 settembre per una serata in cui chiacchierare con altri appassionati di lingue, scoprire nuovi orizzonti del black humor con Cards Against Humanity e scatenarsi con il dj set.