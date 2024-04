Vinitaly edition per "Speak and Spritz", l'aperitivo linguistico

Il prossimo appuntamento di Speak and Spritz, l’aperitivo linguistico di Verona, diventa Vinitaly Edition.

Una serata gratuita e aperta a tutti in cui chiacchierare in inglese con persone di Verona ma anche internazionali, scoprire giochi da tavolo e attività in inglese create per divertirsi e fare nuove conoscenze, e scatenarsi con il karaoke.

English chit-chat, interactive board games, wine themed-activities, wine tasting e karaoke alle 21.