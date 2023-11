Speak and Spritz: aperitivo linguistico, St. Andrew’s day

Festeggiamo insieme il patrono della Scozia giovedì 30 novembre all’Hartigan’s Irish Pub con attività in inglese, degustazioni di whisky scozzese e musica live! L’ingresso è gratuito e aperto a tutti .

APERITIVO LINGUISTICO: Dalle 19 in poi chiacchiera e partecipa a giochi in inglese. Scopri le tradizioni di Sant’Andrea in tutto il mondo: dalla profezia con la cera in Polonia al tiro alla fune in Scozia!

WHISKY TASTING: Alle 19 partecipa ad una degustazione in lingua inglese di 4 whisky scozzesi. Prenota subito il tuo posto, è a numero chiuso! (Costo: 20 euro)

LIVE MUSIC: Dalle 21.30 lasciati trasportare dalle melodie dell’Acoustic Pop Duo con Nicola e Marco!

Ti aspettiamo per una serata di divertimento, cultura e musica nel giorno di St. Andrew’s! Ricorda di prenotare la degustazione di whisky se vuoi partecipare e di seguirci su Instagram (@speakandspritz.it) per ogni aggiornamento! SEE YOU THERE.

Per info: hello@speakandspritz.it