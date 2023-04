Speak and spritz: aperitivo linguistico "Flower power"

L’aperitivo linguistico Speak and Spritz ritorna a Verona mercoledì 26 aprile, stavolta con un mood floreale tutto anni ‘70! Ci vediamo all’Hartigan’s Irish Pub a partire dalle 19.30 con giochi da tavolo, chiacchiere e lezioni flash in lingua! E per concludere la serata in bellezza, della buona musica live a tema.

Are you ready to Speak and Spritz?