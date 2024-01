Speak and Spritz - Aperitivo linguistico: "Written in the stars"

Speak and Spritz, l’aperitivo linguistico del vostro cuore, ritorna in veste “Written in the stars”, per una serata all’insegna delle stelle, dei segni, dei desideri per il nuovo anno. Ci vediamo da Altrove (Via Marconi 4, Verona) mercoledì 17 gennaio a partire dalle 19, con le nostre solite attività in lingua: chit-chat e board games, sia a tema (pronti a giocare a What’s your sign?) che non. Due super novità di questa edizione: il consulto di tarocchi con Mosè Santamaria e l’angolo astrologico per scoprire il proprio tema natale, lo zodiaco giapponese degli animali e l’antica numerologia dell’India.

Dalle 21.30 in poi live music con i Swingin Claudios, che con il loro Jazz e Blues ci trasporteranno in un’altra galassia. Come sempre la serata è ad entrata libera e aperta a chiunque, che siate italiani (qualsiasi livello di inglese è ben accetto) o internazionali in cerca di qualche chiacchiera. Are you ready to Speak and Spritz?