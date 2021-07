Sparkling night: una serata esclusiva dedicata alle bollicine

Una serata esclusiva dedicata alle bollicine Canevel, alla freschezza del pesce di mare...e ad una spumeggiante novità. Eccoci al secondo appuntamento delle Cene con degustazione: una serata speciale in cui sarà svelato in anteprima il nuovo vino di Canevel, frutto di un’esclusiva collaborazione. Da non perdere!

VINI IN DEGUSTAZIONE

Extra Dry Setàge – Valdobbiadene Superiore Docg

Campofalco – Valdobbiadene Superiore Docg Brut - bio

il nuovo Spumante Canevel in anteprima

MENU

Aperitivo di benvenuto

Tartare di mozzarella di bufala del Mincio, gambero arrostito al Canevel Setage Brut e vellutata di piselli novelli

Risotto al Campofalco, erbette Bio di Canova, pomodorini appassiti e caciottina al fumo

Polpo arricciato al Terre del Faè, crosta di polenta, purea di fave e petali di cipolla rossa all’agro

Cremoso alla pesca della Valpolicella, briciole di biscotto al pepe e gelè al Rosa del Faè



La visita delle cantine e del Wine Discovery Museum completerà l’esperienza.

Vino e Cucina: 50 euro/persona

Dress code: un tocco di bianco

Informazioni e contatti

Info & prenotazioni: +39 045 7580239 - canova@masi.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...