Sound Polis Cellae - Una serata tra vino e musica in Valpolicella

Il 15 giugno, dalle 17 alle 24, in Valpolicella si terrà un evento che non puoi perdere: il SOUND POLIS CELLAE! Avrai l'opportunità di degustare alcuni dei vini più pregiati della Valpolicella in una serata all'insegna del buon vino, del cibo e della musica dal vivo! Nelle cantine che vi parteciperanno sarà infatti presente un artista o una band che suonerà dal vivo durante le vostre degustazioni.

Le cantine partecipanti saranno:

LA DAMA VINI, Via Quintarelli, 39, 37024 Negrar VR. proposta musicale: TWIM, Rock fatto in casa, ricetta di famiglia proposta gastronomica: tagliere salumi e formaggi locali con calice ripasso 12€, Polenta sopressa o formaggio con calice valpolicella 7€, Sbrisolona con calice di recioto o grappa 10 €. Oltre a questo ci sarà la possibililità di partecipare ad una masterclass a pagameneto alle ore 21.

LAVARINI, Via Casa Zamboni 4 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) proposta musicale: Chanrise Acoustic Duo, rivisitazione di brani pop/dance e soul attuali e storici, proposta gastronomica: Selezione di salumi e formaggi tipici € 10,00, cicchetti € 3,00 , tortellini di Valeggio con burro salvia e parmigiano € 12,00, torta frolla e Recioto della Valpolicella o Grappa di Amarone € 7,00

AZIENDA AGRICOLA CORTE MARTINI, Via Martini, 3, 37024 Torbe VR proposta musicale: Little Train Band, Acoustic Folk Blues proposta gastronomica: In collaborazione con la Trattoria Caprini e Laboratorio Caprini: Lasagnette al ragù/pomodoro € 10, Polenta e salame/formaggio € 10, Lesso con pearà 16€, crostata € 4, Caffè / Acqua € 1. NEPOS VILLAE, Via Rita Rosani, 1, 37024 Negrar VR proposta musicale: "Iperuranici in villa", feautering "THE NEEDLE" proposta gastronomica: Pizza alla pala gourmet By Pizza Lab 10€

CASA SARTORI 1898, Via Casette, 4, 37024 Negrar VR proposta musicale: Drivewheel, Falk, country, rock, blues proposta gastronomica: Taglieri salumi e formaggi e stuzzichini in collaborazione con Adventurefoodtruckverona

AZIENDA AGRICOLA MIZZON, Via Quar, 23, 37029 San Pietro in Cariano VR proposta musicale: Micetones, jazz proposta gastronomica: Panino con salame e Calice di Valpolicella Ripasso Superiore DOC 9 €, Tris di Formaggi con Calice di Recioto della Valpolicella DOCG 12 €, Tris di Cioccolati con Calice di Amarone della Valpolicella DOCG 14 €

TENUTE FASOLI LORENA, Vicolo Giacomo Matteotti, 7, 37015, Sant'Ambrogio di Valpolicella, VR proposta musicale: Dj Lady D, musica a 360 gradi proposta gastronomica: tagliere di salumi e formaggi tipici con grissini 10€ , fing€er food: biscotti parmigiano e noci,frolla alle olive con maionese allo zenzero, brioche salata, bocconcini di prugna e bacon 10€, ?pasta integrale asparagi e limone 10 euro, ?falafel e hummus 8€, sbrisolona con grappa 5€

AZ AGRICOLA CRISTINA MURARI, Via San Rocco, 3 37024 Negrar VR proposta musicale: "The Royal's" British rock band proposta gastronomica: bigoli artigianali in collaborazione con SAGRA DEI BIGOLI DI MAZZANO, bigoli con musso 8€; bigoli con verdure 8€; patatine fritte 5€;cantucci con calice di Recioto 6€; acqua/caffe 1€

SANTA SOFIA, Via Cà Dedè, 61, 37029 Pedemonte VR proposta musicale: The Ageless, rock and roll e blues , dagli anni 50 -70 del rock americano proposta gastronomica: Stuzzico Food Truck Avrete la possibilità di degustare a pagamento i vini in ogni cantina partecipante, ascoltare musica non-stop e, a pagamento, gustare alcune prelibatezze culinarie offerte dai ristoranti della zona.

Un'occasione per vivere dei momenti unici tra le cantine della Valpolicella, immersi in un'atmosfera avvolgente che vi permetterà di godere al meglio i pregiati vini locali. L’evento per gli ospiti è ad ingresso libero con la sola prenotazione della cantina di partenza Biglietto gratuito da prenotare in prevendita su eventbrite. Possibilità di utilizzare delle navette che toccheranno tutte le cantine al costo di 10€.