Degustazione vini e concerti per "Sound Polis Cellae": tutte le cantine coinvolte

La seconda edizione di "Sound Polis Cellae" è in programma sabato 2 luglio 2022 tra cantine e vigneti veronesi. La manifestazione, che si svolgerà dalle 18 alle 23, assocerà i grandi vini veronesi alla musica e ai prodotti gastronomici locali. In programma anche visite alle cantine aderenti, accompagnati da artisti il cui repertorio spazierà dal rock’n’roll al blues, dal jazz alla classica. Chi vorrà cenare, potrà farlo con piatti tipici del territorio, preparati e serviti in collaborazione con i ristoranti locali.

Il programma

Cantine, vini e concerti:

La Dama Vini - Negrar

Valpolicella Classico Bio, Valpolicella Ripasso Classico Superiore Bio e Amarone della Valpolicella Classico Bio

Musica: Popcorn for Breakfast, pop e jazz

NEgrane

Valpolicella Classico e Valpolicella Ripasso

Musica: Sergio Grandi, pianoforte

Azienda Agricola Corte Martini - Torbe di Negrar

Valpolicella Classico Superiore, Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Amarone della Valpolicella, Recioto della Valpolicella Classico

Musica: Little Train Band, jazz e blues

Nepos Villae - Negrar

Valpolicella Classico Superiore e Valpolicella Ripasso

Musica: The Sigaro band, acoustic/blues

Azienda Agricola Mizzon - San Pietro in Cariano

Valpolicella Classico e Valpolicella Ripasso

Musica: Aribandus Party Band, rock’n’roll e rhythm’n’blues

Accordini Igino Winery - San Pietro in Cariano

Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella

Musica: Jeff Daniel's, rock’n’roll e rhythm’n’blues

Tenute Fasoli Lorena - Sant'Ambrogio di Valpolicella

Valpolicella Classico Bio, Valpolicella Superiore Classico Bio e Valpolicella Ripasso Classico Superiore

Musica: The Uncles, pop

Flatio - San Pietro in Cariano

Valpolicella Classico Superiore e Valpolicella Classico Superiore Ripasso

Musica: Lorenzo Speed dj

Castellani Michele - Marano di Valpolicella

Valpolicella Ripasso Classico Superiore e Amarone della Valpolicella

Musica: Old Times, folk, blues, country, bluegrass e musica tradizionale del sud degli Stati Uniti

Gerardo Cesari - Fumane

Valpolicella Ripasso e Amarone della Valpolicella

Musica: The Dalton Cousins Gang, bluegrass e country

Corte Saibante - San Pietro in Cariano

Valpolicella Classico Superiore e Valpolicella Ripasso Classico Superiore

Musica: Alea - Alessandra Dresda, pop

Santa Sofia - Pedemonte di San Pietro in Cariano

Valpolicella Classico e Valpolicella Ripasso Superiore

Musica: Chanrise, pop/dance e soul

Cantina Giovanni Ederle - Verona

Valpolicella Bio e Valpolicella Superiore Bio

Musica: Tasmania, cantautorato jazz

Cantine Giacomo Montresor - Verona

Valpolicella Classico, Valpolicella Ripasso Classico Superiore e Amarone della Valpolicella

Musica: Rock’n’ Acoustic Duo, rock, pop, e folk

La Collina Dei Ciliegi - Grezzana

Valpolicella, Valpolicella Superiore e Amarone della Valpolicella

Musica: Even Too Trio, pop, soul

Costa Arente - Grezzana

Valpolicella Superiore e Valpolicella Ripasso

Musica: The Lazy Duo, pop

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: https://www.infovalpolicella.it/soundpoliscellae