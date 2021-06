Sound Polis Cellae, calici e note tra le cantine della Valpolicella

È stata presentata oggi, giovedì 17 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la prima edizione di Sound Polis Cellae, in programma sabato 19 giugno in Valpolicella. Sono intervenuti per la Strada del Vino Valpolicella, Mirko Andreoli, vicepresidente e Monica Massarotti, collaboratrice. L’evento, organizzato dalla Strada del Vino, coinvolgerà 12 cantine nelle diverse vallate e assocerà musica, vino e prodotti locali. Durante la manifestazione, che si svolgerà dalle 17 alle 23, gli ospiti potranno visitare le aziende, assaggiarne i prodotti e ascoltare i concerti proposti durante le degustazioni. Gli artisti interpreteranno brani che vanno dal jazz al rock, dalla musica classica al blues.

Sarà anche possibile cenare con piatti tipici del territorio, serviti in collaborazione con i ristoranti locali e acquistare i vini delle cantine aderenti all’iniziativa. «Sound Polis Cellae si terrà all’aperto e nel rispetto delle normative per il Covid-19 – ha sottolineato il vicepresidente Andreoli -. La risposta del territorio alla manifestazione è stata eccellente e già in questa prima edizione abbiamo stretto numerose collaborazioni con ristoratori locali e produttori in particolare della Lessinia, che proporranno alcune delle specialità della collina e della montagna veronese». «Nonostante i tempi strettissimi per organizzare la manifestazione, le adesioni delle cantine sono state immediate – ha evidenziato Massarotti -. Anche il pubblico sta apprezzando questa nuova iniziativa e le prenotazioni aumentano di giorno in giorno».

Le Cantine che partecipano all'evento sono:

- La Dama Vini

MUSICA: Pietro Montanti, jazz lounge

- Az. Agricola Mizzon

MUSICA Marco Lavarini, pop rock

- Cantina Coali

Francesca De Braco, pop & jazz

- Tenute Fasoli

MUSICA Massimo Taccuso, country

- Az. Agricola Corte Bravi

MUSICA: Marco Marana accompagnato dai suoi allievi di chitarra

- Le Marognole

MUSICA Jimmy DJ e“I Sensa Creansa”

- Franchini

MUSICA Sergio Grandi, pianoforte

- Le Bignele

MUSICA Micaele a Cristian Romagnoli, generi vari

- Corte Borghetti

MUSICA Gianni Tomazzoni e Antonella Gabrielli, chitarra e voce

- Corte Martini

MUSICA Little Train Band, acoustic folk blues

- Accordini Stefano

MUSICA, Lorenzo Speed, DJ set

- Castellani Michele

MUSICA Funky Town, funky

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni: www.infovalpolicella.it/soundpoliscellae

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...