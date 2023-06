Sotto e sopra, un'indagine molto speciale al Museo Miniscalchi-Erizzo

Gioco a tema archeologico per bambini dai 6 ai 12 anni. Le domande che fanno spesso i bambini appassionati di archeologia sono: “Come si fa a scoprire un sito archeologico, a capire quanti anni ha uno scheletro e cosa c’è sotto ai nostri piedi?”.

Un’archeologa ci condurrà nel passato degli antichi Veneti e dei Romani con l’aiuto della “ricognizione archeologica simulata” in cui toccare gli oggetti, giocare con repliche di reperti veri, non solo è permesso, anzi, necessario! Per risolvere l’enigma della scoperta di un sito misterioso dovremo usare i sensi, soprattutto vista e tatto, per trasformarci in piccoli detectives del passato e scoprire quante storie ha da raccontarci la collezione archeologica del Museo Miniscalchi.

Prenotazione obbligatoria al tel. 045.8032484 o all’indirizzo edu@museominiscalchi.it.