Sotto un cielo di stelle, il Children’s Museum Verona in gita

Immersi nel Parco Regionale della Lessinia con il naso all’insù per ammirare lo spettacolo del cielo stellato! Un’escursione dedicata alla scoperta dell’universo: di cosa sono fatte le stelle? Come si riconoscono i pianeti? Come si utilizzavano nel passato le stelle per orientarsi? Queste e molte altre cose da scoprire, accompagnati da storie e leggende sulle costellazioni.

La gita si svolgerà a Passo Fittanze di Sega presso Corno d’Aquilino (Erbezzo, Verona). Le attività sono organizzate dal Children’s Museum Verona e prevedono la presenza di Guide Naturalistiche abilitate.

QUANDO

Mercoledì 14 luglio 2021

ORARI

Turno unico: 20.30 – 22.30

DURATA

2 ore

A CHI È RIVOLTO

Bambini 5-12 anni e genitori.

BIGLIETTI

Fasce di prezzo:

Bambini 0-2 anni: sempre gratuito

Bambini 3-4 anni: gratis

Bambini 5-12 anni: 8 euro

Adulti: 12 euro

Informazioni e contatti

Posti limitati, la prenotazione dei biglietti è disponibile online all'indirizzo: https://www.cmverona.it/events/gita-14-luglio-2021/.

