"Sorsi di scienza" tra le colline del Custoza

Realizzare un festival scientifico diffuso, rendendo la scienza accessibile a tutti, alla scoperta di interazioni e connessioni tra uomo, tecnologia, natura e vino, capaci di generare sostenibilità e bellezza. Questa la sfida di “Sorsi di Scienza”, la IV edizione del Festival della Scienza di Verona in programma dal 6 al 12 maggio, che il Consorzio Tutela Vino Custoza DOC ha fortemente voluto organizzare sul suo territorio, nelle sue cantine, che ospiteranno un fitto calendario di appuntamenti originali ed inediti. Scienza, natura e mondo dell’enoturismo si incontreranno dando vita a una sperimentazione in cui il Custoza DOC e le sue colline diventeranno spazio non solo di momenti di svago, ma anche di crescita culturale.

Da sempre in prima linea nella valorizzazione delle Terre del Custoza, le cantine del Consorzio apriranno le loro porte per ospitare hackathon, workshop interattivi di realtà immersiva, ideati per spiegare i complessi meccanismi della scienza in modo accessibile, ma anche degustazioni guidate, escursioni alla scoperta dei rumori che animano i vigneti, percorsi naturalistici e laboratori aperti a tutti, grandi e bambini. Con questa occasione il Consorzio e i suoi produttori dimostrano ancora come sia possibile fare sistema, consapevoli di quanto la salvaguardia di valori condivisi – su tutti la cultura dell’accoglienza – possa abbinarsi ad idee creative e nuovi modi di avvicinare le nuove generazioni.

«Prendere parte a un’iniziativa come il Festival della Scienza di Verona per noi significa rafforzare un impegno con la nostra terra, impegno che viviamo ogni giorno come una missione, ma anche aprirsi a un mondo diverso comunicando il vino in modo innovativo. - afferma Roberta Bricolo, presidente del Consorzio Tutela Vino Custoza DOC - Abbiamo la fortuna di vivere in luoghi ricchi di storia, natura autentica ed eccellenze gastronomiche; il vino è solo una parte di un ricco puzzle di luoghi, persone e tradizioni che meritano di essere scoperte e conosciute. Le nostre cantine sono entusiaste di accogliere questa nuova ed innovativa esperienza»

Sono 10 le aziende vitivinicole coinvolte, in diversi comuni della denominazione, ognuna con laboratori ed esperienze uniche, abbinate a visite e degustazioni di vino:

06/5 e 12/5 Villa Medici - Sommacampagna

07/5 Tinazzi - Lazise • 10/5 Gorgo - Custoza

11/5 Tabarini Damiano e Silvio - Custoza

11/5 Tamburino Sardo - Custoza

11/5 Corte Fornello - Valeggio sul Mincio

11/5 Albino Piona - Villafranca

11/5 Il Pignetto - Bussolengo

11/5 Vitevis - Castelnuovo del Garda

12/5 Corte Mamaor - Valeggio sul Mincio

Le attività sono soggette a disponibilità limitata con prenotazione obbligatoria online attraverso il sito: www.festivalscienzaverona.it.