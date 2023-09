Sorsi d’autore Off a Castelnuovo del Garda apre la rassegna "El Moro nel piatto" con Dori Ghezzi e Tracy Eboigbodin

Dori Ghezzi e Tracy Eboigbodin sono le due protagoniste di Sorsi d’autore Off, la manifestazione in programma il 23 e il 24 settembre a Castelnuovo del Garda. Promossa dall’Assessorato alla Cultura e organizzata da Fondazione Aida, la rassegna coniuga incontri con personaggi di rilievo a degustazioni enogastronomiche.

La kermesse si apre sabato 23 settembre alle 21, nel giardino della sala civica XI Aprile 1848 (in via Castello, 19) con Dori Ghezzi che racconta al pubblico Fabrizio De André. Abbinata all’incontro la degustazione delle grappe della Distilleria Scaramellini, condotta dai sommelier AIS Veneto, accompagnata dai prodotti dolciari tipici della pasticceria Titata. Modera l’incontro Dario Vergassola.

Si prosegue domenica 24 settembre, alle 18.45, sempre nel giardino della sala civica, con la chef Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’11esima edizione di MasterChef Italia, che presenta il suo libro Soul kitchen. Le mie ricette per nutrire l’anima (Baldini + Castoldi, 2022). In abbinamento le degustazioni dei vini della Cantina Poggio delle Grazie con i formaggi Giubelli e i prodotti da forno della Forneria Lecce. Modera l’incontro Marianna Peluso.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero su prenotazione sul sito di Fondazione Aida: www.fondazioneaida.it/progetto/sorsi-dautore-off-2023-eventi-castelnuovo-garda. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all’interno della sala civica.

«Sulla scorta della positiva accoglienza dello scorso anno, riproponiamo un evento capace di offrire un’esperienza interessante a più livelli – sottolinea la vicesindaco e assessore alla Cultura Rossella Vanna Ardielli –. Il turismo enogastronomico rappresenta a tutti gli effetti una nuova forma di turismo culturale da promuovere con appuntamenti legati all’identità di un territorio».

Il doppio appuntamento di Sorsi d’autore Off apre ufficialmente la nuova edizione della rassegna enogastronomica “El Moro nel piatto e i vini del territorio” organizzata dal Comune. La manifestazione vuole promuovere la bontà della cucina locale e la ricca produzione vinicola del territorio.

Sino al 3 dicembre sarà possibile gustare primi piatti, carne, pizza, dolci e prodotti da forno preparati con il vino El Moro, un Garda Rosso Doc, nei ristoranti, trattorie ed esercizi commerciali del circuito, mentre i bar castelnovesi proporranno i migliori vini di produzione locale. «La valenza culturale dell’enogastronomia di qualità non è certo in discussione – precisa il sindaco Giovanni Dal Cero –. Con questa iniziativa, che coniuga l’enologia alla gastronomia, puntiamo a valorizzare l’eccellenza della produzione locale per farla conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto».