"Sorprese dalle finestre", la nuova rassegna del Teatro Laboratori di Verona

Fino al 5 marzo per Dpcm i teatri saranno chiusi, ma i lavoratori dello spettacolo possono lavorarvi nel rispetto ovviamente della normativa vigente. Così abbiamo pensato a una rassegna dal vivo, in carne e ossa, dietro alle finestre aperte del Teatro Laboratorio. “Sorprese dalle finestre” è un progetto che cerca di tenere vivo il Teatro, contrastare l’incertezza che avvolge i teatri di nuovo chiusi dal 26 ottobre scorso, inventare nuovi modi di connessione tra artisti e spettatori.

Il Teatro Scientifico offrirà corti teatrali della durata massima di venti minuti a chiunque vorrà passare e soffermarsi. Tutte le domeniche alle ore 16 fino alla riapertura dei teatri. Ogni volta qualcosa di diverso, a sorpresa, rigorosamente live, con gli artisti del Teatro Scientifico e artisti ospiti. Passate, state con noi, guardiamoci negli occhi, anche se distanziati, anche se noi dietro alle finestre e voi davanti. Un’occasione per una passeggiata nel cuore di Verona, per fruire del teatro dal vivo in maniera insolita nel pieno rispetto delle regole anticovid. Si comincia il 24 gennaio per proseguire il 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio ore 16.

Informazioni e contatti

Web: www.teatroscientifico.com