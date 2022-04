Sordo e Del Grande alla libreria il Minotauro

Venerdì 29 aprile Nicolò Sordo a Verona con il suo fortunato libro. Quaranta racconti più quattro inediti con lo pseudonimo Niki Neve. Dopo aver conquistato critica e pubblico il vincitore del Premio Tondelli, sarà alla storica libreria con lo scrittore e autore di "Piccoli Passi" Alberto del Grande per una doppia presentazione

Venerdì 29 aprile ore 19.30

Presentazione “Col Angeles” con Alberto del Grande

e del suo libro “Piccoli Passi”

Libreria Il Minotauro,

Via Cappello, 35C,

37121 Verona

Venerdì 29 aprile Nicolò Sordo presenta alla Libreria Il Minotauro Col Angeles, con lui Alberto del Grande autore di Piccoli Passi. Una doppia presentazione all'insegna di racconti tra umanità e natura. “Che ci crediate o no, l’80% delle cose che scrivo è vero e i personaggi in realtà sono persone sotto falso nome, perché per me vale il segreto professionale come fossi un prete. Mi piacciono molto le persone e mi piacciono le loro storie e quello che hanno da dire".

Ritorna in libreria, dopo il grande e inaspettato successo, Col Angeles il libro di racconti di Nicolò Sordo, scritto con lo pseudonimo di Niki Neve e contenente quattro bonus. "Niki Neve è la mia linea pop, ho deciso di crearmi un personaggio per prendermi delle libertà: scrivere racconti, fare canzoni e tutto quello che mi passa per la testa". Dopo un anno magnifico Nicolò Sordo, l'autore e attore veneto, ne sta seminando un altro altrettanto intenso. Ci sono storie ovunque ci sia uno sguardo capace di catturarne l'armonia, il nonsense, l'umanità e la bellezza. Un dono e un talento impiegato con sensibilità e curiosità quello di Nicolò che traspare dalle splendidecritiche al suo lavoro "OK BOOMER (Anch’io sono uno stronzo) vincitore del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, a cui è seguito il debutto Romaeuropa Festival all'internodi Situazione Drammatica, il format ideato da Tindaro Granata dedicato alla nuova drammaturgia italiana.“Piccoli passi” è la seconda opera di Alberto del Grande che racchiude otto racconti ambientati nella quiete del mondo naturale che ci circonda. Storie brevi, piccole scappatelle fuori porta per ritrovare, oltre a se stessi, quella che lo scrittore considera la dimensione reale dell'uomo nel mondo. Parole votate alla divulgazione dell'amore per una semplicità spesso persa nelle frenetiche ore che riempiono le nostre giornate, facendoci dimenticare chi siamo.

Alberto del Grande, classe 1985, veronese, è uno scrittore, copywriter e ghostwriter professionista dal 2020. Amante della Natura e dell'ambiente, protegge le idee e il territorio grazie alle scelte quotidiane e grazie anche ai messaggi che cerca di trasmettere attraverso la parola scritta. La variegata e brillante carriera di Nicolò Sordo è costellata esperienze con forti radici umane: "ho collaborato con tantissime persone e ho imparato qualcosa da tutti. Ho imparato molto da quelli che non si perdevano in convenevoli e non avevano paura di farsi vedere per quello che erano, anche fragili." I laboratori e le performance attive con Teatro Da Bar, scelto da Marina Romondia per lo spettacolo I D O N T W A N N A F O R G E T diBressan/Romondia dedicato alla fotografa statunitense Nan Goldin, la sua veste da interprete in Dissipatio F.G. l’autobiografia in versi di Fabio Garriba per la regia di Tommaso Rossi. Lui è l'autore di Camminatori della patente ubriaca, non solo vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016), portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Camminatori della patente ubriaca sarà presto pubblicato da Jago Edizioni con l'introduzione di Davide Iodice. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente: non ultima la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti e sarà di prossima pubblicazione un concept che segue il filo di Col Angeles.