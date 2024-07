I Sonohra in concerto al Villafranca Festival con il Teenage Dream Party

Dopo lo straordinario successo dei primi appuntamenti live, entra nel vivo il #Civico6 Summer Tour, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, la tournée estiva dei Sonohra che farà tappa al Castello Scaligero sabato 20 luglio, nel cartellone del Villafranca Festival 2024, una rassegna imperdibile per tutti gli amanti della musica e del divertimento, sotto la direzione artistica di Ivano Massignan.

I Sonohra si esibiranno come special guest del Teenage Dream Party, l’evento musicale a metà tra un musical e un karaoke all’insegna della cultura pop degli anni 2000, in un viaggio attraverso le canzoni e le coreografie che hanno accompagnato l’adolescenza di intere generazioni. Il mega party anni 2000, che ha collezionato in un anno un record dopo l’altro, questa estate vede il duo dei fratelli veronesi Luca e Diego Fainello protagonista di molte ospitate in importanti festival, come la loro esibizione sul prestigioso palco del Sequoie Music Park di Bologna, lo scorso weekend. Al Castello Scaligero i Sonohra saranno gli ospiti di uno specialissimo momento nostalgico

Anche per questa tranche del tour i Sonohra hanno in scaletta i grandi successi del passato tutti da cantare a squarciagola, come “L’Amore”, la hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008, oltre che le cover più apprezzate dai fan all’appuntamento settimanale sui social del loro format #Civico6. Proprio grazie a questo format, Luca e Diego sono stati protagonisti di uno straordinario featuring sulla cover in italiano di “Wherever you will go” con Alex Band, frontman dei The Calling e una delle più celebri icone americane degli anni 2000. I Sonohra sono quindi tornati in radio lo scorso 22 marzo con il singolo “Ovunque andrai io ci sarò”, una versione inedita in italiano e in inglese del brano che ha reso famosi i The Calling in tutto il mondo.

Al #Civico6 Summer Tour di Luca e Diego si sono inoltre aggiunte due nuove date: il 23 luglio il live a Empoli nel cartellone estivo di “Jump in piazza” e il 28 luglio la tappa modenese a “Non solo Birra” a Pavullo nel Frignano.

I biglietti per tutte le tappe del tour sono acquistabili su https://linktr.ee/sonohramusic.