I Sonohra chiudono il loro tour con un concerto esclusivo al Teatro Camploy di Verona

Data evento per la tappa conclusiva del “#viailsipariotour2021”: domenica 19 dicembre alle 18 il duo veronese, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello (in foto), si esibirà sul prestigioso palco del Teatro Camploy di Verona. Per l’occasione, i Sonohra saranno accompagnati da una band d’eccezione e proporranno un live completamente rivisitato e arricchito dal ritorno delle chitarre elettriche.

«Per noi è un onore grandissimo poter chiudere questa tranche invernale del #viailsipariotour2021 nella nostra città, Verona, proprio nel periodo delle festività in cui ospita i caratteristici mercatini di Natale di Norimberga. Siamo molto affezionati alla nostra terra: abbiamo qui anche le nostre radici artistich», commentano Luca e Diego.

I Sonohra sono reduci dalla tournée che dallo scorso luglio, con la data zero del 22 luglio al Teatro del Tempio di Modena, li ha portati ad esibirsi in teatri e locali di tutta Italia in uno spettacolo energico e coinvolgente, completamente autoprodotto, anticipato a maggio dall’uscita radiofonica del loro ultimo singolo, “Arizona”, e incentrato sui grandi successi del passato come “L’Amore” (con cui si classificarono vincitori nella Categoria Giovani a Sanremo 2008), “Love Show” e “Si chiama libertà”.

«Data dopo data abbiamo riscoperto in questi mesi l’emozione del poterci di nuovo esibire live, davanti al nostro pubblico che a ogni tappa ci ha fatto arrivare tutto il suo affetto, toccando anche un incredibile sold out al Let It Beer di Roma, lo scorso 6 novembre. E’ stato un segnale positivo: la musica dal vivo sta ripartendo e questo ci ha permesso di poter guardare avanti, ai nostri progetti futuri che proprio in occasione della data al Teatro Camploy sveleremo ai nostri fan», sottolinea il duo che sabato 27 novembre sarà in concerto al Capitol di Pordenone.

Informazioni e contatti

Le prevendite per la data evento al Teatro Camploy sono aperte su https://www.boxol.it/boxofficelive/it/event/sonohra-teatro-camploy-verona/380456.