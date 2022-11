Solstizio d'inverno a Villa Buri

È il Sol Invictus, il sole che non soccombe alle tenebre, il ritorno della luce. Yule per i Celti è la festa della morte e della rinascita. La notte più lunga dell'anno. Dal solstizio in poi i giorni torneranno ad allungarsi. Falò, candele, vischio, tanti i simboli e le tradizioni sacre e pagane legate a questo magico momento. Andremo a riviverle in un percorso serale al buio e nella natura per rinnovare emozioni e sensazioni antiche.

Camminata lenta di circa 3 km tra bosco e prato intervallati da riti, musiche, narrazioni che ci introdurranno all'inverno che, con il Natale cristiano, ancora oggi rappresenta la luce che sconfigge le tenebre. Il solstizio d'inverno sarà alle ore 22:47. Appuntamento ore 21.30 cancello ingresso Villa Buri (in Via Bernini Buri, 99, Verona). Costo: 15 euro comprensivi di bevande e materiale per i riti.