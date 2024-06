Solstizio d'estate al Piloton - Dorsale Prea Fita Montorio

Sulla dorsale collinare che separa la Valpantena e la Valsquaranto, oltre al Castello di Montorio, la chiesetta di San Venerio (ridotta a un rudere) e il Forte austriaco si erge un monolite di pietra bianca: il Piloton. Questa pietra conficcata nel terreno dà il nome all’intera zona, la dorsale della Prèa Fita. Dalle origini incerte, questo monolite riveste un fascino misterioso.

Il 21 giugno, solstizio d’estate, il sole, il Piloton e piazza Erbe (antico foro romano all’incrocio tra il cardo massimo via Cappello e il decumano massimo corso Porta Borsari e corso Santa Anastasia) saranno per pochi istanti sulla stessa linea. Il Comitato Fossi Montorio ODV da un decennio organizza, nella giornata con più luce di tutto l’anno, un evento collettivo per ammirare il sorgere del sole, ascoltare buona musica e alcune poesie.

Il programma prevede: ritrovo venerdì 21 giugno 2024 alle ore 5.20 in piazza della chiesa vecchia presso il Laghetto Squarà a Montorio (Verona) da dove si partirà per salire al Piloton. Concerto del Coro Seduto – Amici in Armonia e poesie lette dall’attore Enrico Ferrari. Al termine colazione a offerta libera. In caso di pioggia si rimanda a sabato 22 giugno.

Per informazioni: comitatofossimontorio@gmail.com