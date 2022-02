Il duo Giovanni Sollima e Mario Brunello in concerto al Teatro Ristori di Verona

Sabato 26 febbraio alle ore 20 appuntamento con la rassegna Concertistica del Teatro Ristori. Ospite il duo Giovanni Sollima, compositore e ricercatore di musiche e di autori oggi desueti da recuperare, e Mario Brunello, testimone del repertorio antico, amante dell'introspezione. Dall’incontro fra i due violoncellisti, ai vertici del panorama mondiale, è scaturito un concerto all’insegna della sinergia e della dissomiglianza, della comunione di intenti e delle singole personalità.

Il titolo del concerto rimanda sia al brano di Stravinskij in programma, ma esprime anche la forza tutta italiana di questo duo musicale che spazierà da Verdi alla musica d’oggi, con un tuffo nel barocco di Bach, Costanzi e Bertali. Il duo è un mix che unisce la curiosità mediterranea e solare di Giovanni Sollima – compositore e ricercatore di musiche e di autori oggi desueti da recuperare – al carattere più riflessivo di Mario Brunello, testimone del repertorio antico, amante dell’introspezione e della montagna. In scena accanto loro cinque violoncelli di diverse taglie e voci che i due interpreti alterneranno per differenziare ulteriormente le nuances musicali e dinamiche.

Il programma prevede brani dalla Traviata di Verdi nella trascrizione di Antonio Melchiori, violinista e compositore contemporaneo di Verdi. Seguirà la Suite Italienne di Igor Stravinsky, nella straordinaria versione per violino e violoncello di G. Piatigorskye J. Heifetz. Di seguito due Ciaccone, danza molto in voga nel XVII secolo costituita da variazioni su un basso ostinato: quella più celebre di Johann Sebastian Bach e quella meno conosciuta di Antonio Bartali. Dopo la sonata per due violoncelli di Giovan Battista Costanzi e il travolgente brano di Giovanni Sollima The Hunting Sonata, il concerto si concluderà con Bohemian Rhapsody, un omaggio al complesso dei Queen.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Per l’accesso al teatro è richiesto come da normativa in vigore di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.

Giovanni Sollima - ph autore Francesco Ferla copyright 2012 Almendra Music