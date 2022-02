"I soliti ignoti" in scena al Teatro Nuovo di Verona

Dal 22 al 25 febbraio alle ore 21 va in scena al Teatro Nuovo Verona la commedia "I soliti ignoti", adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli, tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi d’Amico, Age e Scarpelli. Sul palco Giuseppe Zeno e Fabio Troiano.

I soliti ignoti di Mario Monicelli del 1958, pilastro dell’allora nascente commedia italiana, arrivano a teatro. Tra i motivi del grande successo del film (Vela d’oro al festival di Locarno, due Nastri d’argento, altri importanti premi e nomination all’Oscar) la scelta azzeccatissima degli interpreti. Segnò tra l’altro il debutto di Claudia Cardinale nel cinema italiano e quello assoluto di Tiberio Murgia che lavorava come lavapiatti nel ristorante Il re degli amici. Segnò anche la scoperta di un Gassman a suo agio pure nei ruoli comici. Giuseppe Zeno interpreta il ruolo di Giuseppe Baiocchi, detto Peppe il Pantera, che nel film fu di Vittorio Gassman. Fabio Troiano è il fotografo Tiberio interpretato, nel film, da Marcello Mastroianni.

«Ci sono dei film – dice Vinicio Marchioni – che segnano la nostra vita e I soliti ignoti per me è uno di questi. Come uomo mi sono divertito e commosso di fronte alle peripezie di questo gruppo di scalcinati ladri. Come attore mi sono esaltato davanti alla naturalezza con cui recitano mostri sacri come Mastroianni e Gassman. Come regista ho amato il perfetto equilibrio con cui Monicelli rende un argomento drammatico in modo leggero. Così l’idea di realizzare la regia della trasposizione teatrale del film, mi ha immediatamente conquistato. È una storia bella e necessaria, che ci parla del presente immergendoci nel passato. Spero che gli spettatori – conclude Marchioni – possano uscire dal teatro con gli stessi sentimenti che provo io dopo la visione del film: divertiti, commossi e perdutamente innamorati di quei personaggi indimenticabili».

