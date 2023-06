A Villa Betteloni lo spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo"

Venerdì 16 giugno alle ore 21 nell’incantevole scenario della Valpolicella presso Villa Betteloni va in scena lo spettacolo di Modus Produzioni / Orti Erranti “Sogno di un uomo ridicolo”, di e con Andrea Castelletti. La pièce è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici. Castelletti, attore e regista, lo interpreta nella forma di un concerto rock di trascinante potenza e impatto emotivo, una sorta di concerto sconcertante di parole e musiche, una ballata che si fa riflessione appassionata e profonda, in una narrazione sospesa tra fiaba e psicanalisi. Il verde, il panorama e i profumi che la terra di Valpolicella offre nello splendido contesto di Villa Betteloni saranno le componenti d’insieme che daranno spazio a questo spettacolo per cogliere gli innumerevoli e quanto mai attuali messaggi in esso contenuti.

È il racconto di un uomo che non accetta la società, né si ritiene accettato, arrivando al punto da sentirsi ridicolo. Oramai indifferente a tutto, una notte vive un sogno rivelatore che lo porta ad una sua visione della verità. Nel viaggio onirico il suo corpo viene trasportato altrove per rinascere in un altro mondo, una copia della Terra nelle sue condizioni primordiali dove gli uomini vivono senza scienza né culti né burocrazie, in totale armonia tra loro e con la natura. La sua presenza però li contamina: menzogna, malizia, vanità, gelosia e invidia. Sorgono così divisioni, culti, leggi e costrutti sociali che corrompono i rapporti naturali delle origini, portando infine a credere che il sapere della scienza sia superiore alla conoscenza dei sentimenti. L’uomo, una volta risvegliatosi…

Prima dello spettacolo, degustazione di calice di vino biologico della Valpolicella. Si raccomanda la prenotazione. Ingresso con tesseramento a Ass.Terra Viva.