Teatro della Scala a Verona: in scena lo spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo"

Debutta mercoledì 21 luglio “Sogno di un uomo ridicolo”, spettacolo prodotto da Modus / Orti Erranti Teatro che vede in scena Andrea Castelletti, con repliche giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24, sempre alle ore 21. Lo spettacolo è l’adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Dostoevskij, una delle sue opere minori più originali per la combinazione di elementi fantastici, proposto nel bicentenario della sua nascita.

Castelletti, attore e regista, lo interpreta nella forma di un concerto rock di trascinante potenza e impatto emotivo, una sorta di concerto sconcertante di parole e musiche, una ballata che si fa riflessione appassionata e profonda. Lo spettacolo rientra nella rassegna estiva “Teatro della Scala” allestita nel giardino di Villa Modena a Verona in zona Porta Vescovo (via Zamboni, 24). Si rinnova quindi l’incontro del teatro con la città, nella sorprendente cornice di una meravigliosa villa sul declivio dei colli che la cingono, che si trasforma in teatro nel rispetto come sempre delle necessarie misure anticovid.

L’iniziativa è organizzata con una sinergia tra l’Associazione Veronauti e Modus per offrire ai veronesi fresche serate di teatro all’aria aperta nel segno della cultura, del divertimento e dello stare insieme, in un nuovo e singolare spazio tra i più suggestivi della nostra città, caratterizzato da una grande scalinata adibita a platea.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria, tramite il sistema sul sito modusverona.it;

Informazioni: 340/596978, info@modusverona.it.

