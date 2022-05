Lo spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo" in scena al Modus

Al Teatro Modus le ultime repliche dello spettacolo "Sogno di un uomo ridicolo", prodotto da Orti Erranti. Uno spettacolo realizzato in omaggio a Fedor Dostoevskij, in occasione del bicentenario della sua nascita. Un concerto di parole e musiche che si fa riflessione appassionata e profonda, in una narrazione sospesa tra fiaba e psicanalisi.

Lo spettacolo è l’adattamento teatrale – in forma di talking blues ma su musiche non blues – dell’omonimo racconto di Dostoevskij, scritto nel 1876 ma che sembra pensato per il lettore dei nostri giorni. Si rivolge alla società intera, denunciandone i vizi che la allontanano da quell’idea di felicità fondata semplicemente sulla benevolenza e la solidarietà, anziché su avidità ed egoismo. Un’idea di felicità libera dalla presunzione della tecnologia di teorizzarne le leggi. Un’idea di felicità che ci riporta al messaggio di puro amore, al di là di ogni religione e prima di ogni potere.

Lo spettacolo va in scena venerdì 13 e sabato 14 maggio alle ore 21.

