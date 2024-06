"Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro San Nicolò di Roverè Veronese

La compagnia vicentina L’Archibugio sarà in scena sabato 29 giugno 2024 alle ore 21 al Teatro San Nicolò di Roverè Veronese con: "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" di William Shakespeare . L’ultimo lavoro della compagnia L’Archibugio è dedicato al più grande tra gli autori teatrali di tutti i tempi, William Shakespeare, e a una delle sue più divertenti commedie: “Sogno di una notte di mezza estate”. Scritta attorno al 1595, A Midsummer Night’s Dream venne riscoperta alla metà del XIX secolo dopo un lungo periodo di oblio e si affermò subito nei teatri ottocenteschi come fulgido esempio di teatro surreale e magico.

«Questa notte c’è uno strano viavai nel parco di Atene. Coppie che scoppiano, attori improvvisati e due gang rivali in lotta per un campetto di basket. E poi quello strano rumore: come il raglio di un somaro rivolto alla luna. C’è qualcosa di magico in questa notte di mezza estate. Il mondo sembra andare alla rovescia come in preda a una strana frenesia…».

La produzione allestita dall’Archibugio con la regia di Giovanni Florio prende in prestito il plot narrativo ideato dal Bardo per narrare una storia moderna e urbana, nella quale il tono e la morale dell’opera vengono rielaborati secondo il gusto dei nostri tempi. Assieme al regista saranno in scena gli attori: Gaetano Ranieri, Cristina Consalvi, Giuseppe Balduino, Claudia Pieriboni, Mauro Faedo, Erica Peruffo, Eva Beghin, Alex Magliulo e Jessica Carrettiero. La compagnia vicentina festeggia in questi giorni l’ammissione con il suo “Cyrano de Bergerac” nella cinquina di spettacoli in lizza per il Gran Premio Veneto del Teatro Amatoriale.

Il biglietto per il “Sogno” costa 10 euro. Prenotazioni solo via WhatsApp al 349 5604409.

Sogno di una notte di mezza estate / foto ufficio stampa L'Archibugio