A Verona torna l'evento "Soffitte in piazza": tutti gli appuntamenti da non perdere

Se hai libri che non leggi, vestiti che non indossi o oggetti che non usi, partecipa ai mercatini dell'usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2021. Oppure vieni il giorno del mercato a curiosare tra le bancarelle allestite dai privati cittadini o dalle associazioni senza scopo di lucro. Guarda il calendario degli appuntamenti e scopri come riciclare e dare nuova vita alle tante cose che abbiamo nelle cantine, nelle soffitte e in ogni angolo della casa.

Si terranno 17 appuntamenti. La prima data è in Borgo Venezia. Il 28 agosto, e successivamente il 25 settembre, il 16 ottobre, il 30 ottobre e il 13 novembre, l’area del mercato di via Plinio ospiterà il mercatino. Il 4 settembre sarà la volta della piazza del centro commerciale di via Marin Faliero al Saval.

L’11 settembre, e poi il 9 ottobre e 6 novembre, piazza Isolo. Sempre l’11 settembre e poi il 23 ottobre ‘Soffitte in piazza’ sbarcherà a parco San Giacomo in Borgo Roma. Il 18 settembre e 16 ottobre in lungadige XXVI Luglio 1944 a Parona. Il 19 settembre e 17 ottobre in piazza Frugose a San Michele Extra. Il 26 settembre lungo il percorso pedonale la Vecchia Ferrovia, tra via Tevere e via Torricelli, alle Golosine. Infine il 2 ottobre sulla pista ciclabile di San Massimo.

Il programma

Area mercato rionale di Borgo Venezia

28 agosto / 25 settembre / 16 e 30 ottobre / 13 novembre

Piazza del centro commerciale, via Marin Faliero - Saval

4 settembre

Piazza Isolo

11 settembre / 9 ottobre / 6 novembre

Parco San Giacomo (lato ospedale) - Borgo Roma

11 settembre / 23 ottobre

Lungadige XXVI Luglio 1944 - Parona

18 settembre / 16 ottobre

Piazza Frugose - San Michele Extra

19 settembre / 17 ottobre

Percorso pedonale La Vecchia Ferrovia - tra via Tevere e via Torricelli - Golosine

26 settembre

Pista ciclabile - San Massimo

2 ottobre

Informazioni e contatti

Per il pubblico la partecipazione è libera. Il tutto si svolgerà nel rispetto del distanziamento e delle norme antiCovid. Non sarà chiesto il green pass per entrare. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Verona con il supporto delle associazioni Anemia Diamond Blackfan Italia ODV, APS D-HUB Un Centro dove incontrarsi, fermarsi e ripartire e Storie Creative.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70615&tt=verona_agid

