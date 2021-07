​A Verona torna il mercatino dell'usato "Soffitte in piazza": il calendario degli appuntamenti

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, giocattoli, legati a storie e ricordi personali. Per due sabati consecutivi, il 24 e 31 luglio rispettivamente a Parona e in Borgo Venezia, ci sarà un’anteprima delle ‘Soffitte in piazza’, gli attesi appuntamenti con i mercatini dell'usato nei quartieri di Verona che avranno il loro apice dopo l’estate. Da lunedì 19 è possibile iscriversi come espositori.

La manifestazione, organizzata dall’assessore al Decentramento Marco Padovani e dalle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in collaborazione con le associazioni D-HUB, DBA Italia ODV e Storie Creative, vedrà come d’abitudine gli espositori, privati cittadini o associazioni senza scopo di lucro, scambiare o barattare le cose dimenticate o riposte nelle “Soffitte” durante magari anche il lungo lockdown, periodo durante il quale in tanti hanno approfittato per riordinare la propria casa.

Per chi volesse dunque cogliere l'occasione per partecipare ed iscriversi come espositore o semplicemente per avere dettagliate informazioni, potrà collegarsi all’indirizzo https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=70615 o al sito www.comune.verona.it cercando poi “Soffitte in piazza”. Tutti gli appuntamenti sono stati organizzati e verranno svolti nel rispetto delle disposizioni anti-covid, e si raccomanda a chiunque di adottare le norme di comportamento previste.



Di seguito il calendario completo dell’edizione 2021 (si invita a verificare sempre qualche giorno prima):

- Lungadige XXVI Luglio 1944 - Parona: 24 luglio

- Area del mercato rionale di Borgo Venezia: 31 luglio

- Piazza del Centro Commerciale, Via Marin Faliero - Quartiere Saval: 4 settembre

- Lungadige XXVI Luglio 1944 - Parona: 18 settembre e 16 ottobre

- Area del mercato rionale di Borgo Venezia: 28 agosto, 18 settembre, 25 settembre, 30 ottobre, 13 novembre

- Piazza Isolo: 11 settembre, 9 ottobre, 6 novembre

- Parco San Giacomo - Lato piazzale ospedale - Borgo Roma: 11 settembre, 23 ottobre

- Piazza Frugose - Parrocchia Beato Carlo Steeb - San Michele Extra: 19 settembre, 17 ottobre

- Percorso pedonale la Vecchia Ferrovia - Via Tevere - Golosine: 26 settembre

- Pista ciclabile - San Massimo: 2 ottobre

