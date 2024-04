Tornano a Verona le "Soffitte in Piazza", il mercatino dell'usato in tutti i quartieri della città

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Per scoprire come dare nuova vita agli oggetti che non utilizzi, guarda il calendario degli appuntamenti e iscriviti seguendo le indicazioni sotto riportate. Se invece vuoi solo curiosare o acquistare qualcosa, puoi venire direttamente nei giorni di mercato e gironzolare tra le bancarelle allestite dai privati cittadini o dalle associazioni senza scopo di lucro.

Il programma:

SABATO 20 APRILE 2024

SABATO 25 MAGGIO 2024

SABATO 22 GIUGNO 2024

SABATO 6 LUGLIO 2024

SABATO 21 SETTEMBRE 2024

SABATO 12 OTTOBRE 2024

Un sabato ogni mese dalle ore 9.

Informazioni e contatti

Soffitte in piazza 2024 / Locandina Comune di Verona