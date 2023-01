Social night in lingua inglese con inlingua Verona

Proseguono le nostre Social Nights, aperte e dedicate a tutti, studenti e non, di tutti i livelli. Un’occasione unica per mettere alla prova il proprio inglese ed esercitarsi in un ambiente informale e divertente e conoscere nuove persone! Gli incontri si terranno una volta al mese dalle 19 alle 20.30 e partecipare è gratis!

Il prossimo incontro è giovedì 16 febbraio dalle 19 alle 20.30 e parleremo di MUSIC: tipi di musica, i testi nelle canzoni, i sentimenti nella musica, concerti e tant’altro. Una serata per stare in compagnia con uno spritz in mano, facendo quattro chiacchere in inglese con la nostra madrelingua Britannica Sandra.

Vi aspettiamo presso la nostra sede in Stradone San Fermo 21! Per prenotare il tuo posto, compila il form: https://forms.gle/9GCMb6LgFavi43eR6.