Social night in lingua inglese con inlingua Verona

Proseguono le English Social Nights, in collaborazione con Amaro, un evento gratuito (si pagano solamente le consumazioni) e aperto a tutti, studenti e non, qualsiasi sia il tuo livello. Un’occasione unica per mettere alla prova il proprio inglese ed esercitarsi in un ambiente informale e divertente e conoscere nuove persone!

Il prossimo incontro è giovedì 15 giugno dalle 19 alle 20.30 e faremo la English Speed Conversation. Vieni a scoprire cos'è, parlare inglese con la nostra madrelingua Britannica Sandra, conoscere nuova gente, bere qualcosa insieme e divertirsi! Vi aspettiamo presso Amaro in Stradone San Fermo 5!

Per prenotare il tuo posto, compila il form: https://forms.gle/9GCMb6LgFavi43eR6.