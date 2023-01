Social night in lingua inglese con inlingua Verona

Il nuovo anno inizia con i buoni propositi! Continuano le social nights inlingua, incontri di conversazione in lingua inglese. Un’occasione unica per mettere alla prova il proprio inglese ed esercitarsi in un ambiente informale e divertente e conoscere nuove persone! Gli incontri si terranno una volta al mese dalle 19 alle 20.30 e partecipare è gratis!

Il prossimo incontro è giovedì 26 gennaio dalle 19 alle 20.30 e parleremo di BREAKING THE ICE AND SMALL TALK

How easy is it to break the ice in a foreign language?

How can you break the ice in different situations?

What topics can you talk about?

What topics are best to avoid

La prenotazione è obbligatoria, chiamaci o scrivici a segreteria@inlinguaverona.it oppure iscriviti al link: https://forms.gle/9GCMb6LgFavi43eR6 per prenotare il tuo posto!