Videoincontri con gli scrittori del Premio "Emilio Salgari" di letteratura avventurosa

L’VIII Edizione del Premio “Emilio Salgari” di Letteratura Avventurosa, organizzata e promossa dall’Associazione “Ilcorsaronero” di Verona, dal Comune di Negrar di Valpolicella (VR) e dall’Università del Tempo Libero di Negrar (UTL) in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Negrar di Valpolicella, la casa editrice il Rio di Mantova (MN) e la casa editrice Oligo Editori di Mantova (MN), la libreria Pagina12 di Verona (VR) e altri enti pubblici e privati, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e del Comune di Negrar di Valpolicella e con il sostegno di varie associazioni culturali nazionali, ha scelto i tre autori selezionati:

Giorgio Fontana, Prima di noi, Sellerio, 2020; Marina Migliavacca Marazza, Io sono la strega, Solferino, 2020; Ben Pastor, La grande caccia, Mondadori, 2020. Gli scrittori, selezionati dalla giuria degli esperti, sono considerati tutti vincitori mentre la giuria popolare dei lettori sceglierà il suo vincitore.

In vista della cerimonia finale di premiazione prevista per il prossimo 21 novembre e per tener desta l’attenzione sul Premio, dati i tempi di espansione dei social, a partire dal 19 ottobre 2020 saranno proposte sul sito www.premiosalgari.eu informazioni sul premio e videoclip di autori che sono stati invitati ai nostri eventi letterari “L’Avventura oltre l’Avventura” e “Prove d’Autore” secondo un programma qui di seguito indicato:

I Salgariani sul sito e sui social

Appuntamento sui social alle ore 15.30 di ogni giorno con i vincitori

Giorgio Fontana - “Prima di noi” Sellerio 2020

Marina Marazza - “Io sono la strega” Solferino 2020

Ben Pastor - “La grande caccia” Mondadori 2020

Appuntamento con gli scrittori Salgariani sui social 9.30 - 12.30 17.30 - 20-30. Cliccando su YOUTUBE si possono vedere i filmati quando si vuole, ma dopo la loro pubblicazione.