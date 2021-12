Soave, una città...un vino: visita al borgo e degustazione in cantina

Visita al borgo & degustazione in cantina. Domenica 19 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Sarà stato il vino a dare il nome alla città o viceversa? Venite a scoprirlo a Soave, un delizioso borgo murato del Veneto, immerso in un paesaggio incantevole e famoso per un vino bianco delicato nel colore e nel profumo. Il dizionario definisce “soave” come qualcosa di gradito ai sensi per la sua delicatezza, che induce sentimenti di serenità e tenero abbandono..un nome che calza a pennello! Soave si trova nelle colline tra i Monti Lessini e la valle dell’Adige, è una cittadina di aspetto medievale, ma di origini ben più antiche, sovrastata da un magnifico castello in cima a un colle.

Proprio dal Castello Scaligero inizierà il nostro percorso, con le sue mura merlate, i camminamenti di ronda, il mastio e la ricostruzione degli ambienti di un antico maniero con armature e mobili in stile. Ridiscesi in paese ammireremo piazza Antenna, con il Palazzo Cavalli e il Palazzo della Ragione, Palazzo del Capitanio e seguiremo un suggestivo percorso lungo la cinta muraria con le varie porte. Il nostro pomeriggio si concluderà con una degustazione del vino soave, considerato il vino bianco italiano per eccellenza, nonché il prodotto tipico del borgo, presso la Cantina Corte Mainente che, con la sua storia che dura da tre generazioni, ci accompagnerà alla scoperta della tradizione e dei prodotti tipici veronesi.

Difficoltà: facile

Chi Può Partecipare: Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura:

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da ginnastica

k-way o poncho impermeabile

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo: Ore 14.30 presso Cantina Corte Mainente sito in Viale della Vittoria, 45, 37038 Soave VR

https://g.page/CorteMainente?share (*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758).

Quota:

Adulti: visita guidata al borgo, ingresso al castello e degustazione 35 euro

Adulti: visita guidata al borgo, ingresso al castello e aperitivo analcolico 32 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: visita guidata al borgo, ingresso al castello e aperitivo analcolico: 18 euro

Bambini fino agli 8 anni compiuti: visita guidata al borgo Gratis, ingresso al castello e aperitivo analcolico: € 8 euro.

Bambini fino ai 3 anni compiuti: visita guidata al borgo e visita al castello Gratis

*La degustazione comprende: degustazione di 3 Soave fermi (Soave Classico "Pigno", Soave Classico "Tenda", Soave "Nettroir" ) e 1 Soave Frizzante rifermentato sui lieviti, della Cantina Mainente abbinati ad assaggi di prodotti locali (salumi e formaggio) e acqua.

La Quota Comprende:

n.1 Guida Turistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Degustazione in Cantina/ aperitivo analcolico

Chi Accompagnerà:

Fabio Rapanà - Guida Turistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche

