"Soave: i presepi, il borgo e il castello", un'imperdibile visita guidata

Domenica 19 dicembre la guida turistica abilitata Francesca Cargnoni propone una visita guidata a Soave che nel periodo natalizio diventa davvero una località dove assaporare al meglio l'atmosfera delle feste. Durante il Natale Soave è ancora più affascinante con le sfavillanti luminarie e i presepi che decorano le viuzze e i monumenti storici. Il 19 dicembre 2021 prenderà il via l’iniziativa Soave, paese dei presepi che si svolgerà fino al 13 gennaio.Le viuzze sono decorate da vivaci luminarie e nelle chiesette del centro sono esposti numerosi presepi artigianali e diorami. Li potremo ammirare durante la visita guidata. Al Santuario della Madonna della Bassanella sarà allestito anche un presepio con simpatici animali.

La visita guidata di Soave comincerà da Porta Verona. Vedremo il Duomo, Palazzo Cavalli, in perfetto stile gotico veneziano, il Palazzo di Giustizia e la Chiesa dei Padri Domenicani abbellita da fiabeschi presepi artigianali. La visita guidata prosegue quindi con il Castello, visiteremo i cortili, il possente mastio, i camminamenti e il palazzo del capitano decorato da affreschi medievali. Termineremo nei pressi di Porta Aquila. Qui si trova la chiesetta di S.Rocco che fa contorno alle magnifiche creazioni dei presepi.

Francesca Cargnoni è guida turistica abilitata per la provincia di Verona e non solo, esercita con regolare abilitazione anche a Mantova, Brescia e sul Lago di Garda. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, opera nel turismo da una quindicina d’anni accogliendo anche turisti di lingua tedesca.

La visita guidata prevista per domenica 19 dicembre si svolgerà dalle 14 alle 17 circa con partenza da Porta Verona.

È obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 15 dicembre.

Costi: adulti 15 euro, bambini fino a 3 anni gratis, bambini e ragazzi 4-13 anni 8 euro. La tariffa include la visita guidata e il biglietto d'ingresso al castello di Soave.

Per informazioni e prenotazioni: 349 6614919 - info@italiameineliebe. com.